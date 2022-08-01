Медведев прокомментировал возвращение к соревнованиям после месячного перерыва

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение к соревнованиям после месячного перерыва.

Он был вынужден пропустить Уимблдон из-за решения организаторов турнира, не допустивших российских игроков к участию в турнире.

«Что является ключом к быстрому восстановлению соревновательного ритма после перерыва? Трудно сказать, всегда по-разному, но, безусловно, важнее всего выигрывать матчи.

Каждый соперник может быть сильным, поэтому чем больше матчей вы выигрываете, тем больше уверенности в себе обретаете, тем лучше вы начинаете чувствовать свою игру, что вам нужно делать лучше, и это то, что я попытаюсь сделать здесь, в Лос-Кабосе.

Я знаю, что самое главное — это пытаться выигрывать турниры, пытаться набирать очки», — приводит слова Медведева ТАСС.

На этой неделе Медведев примет участие в турнире ATP в Лос-Кабосе. Борьбу он начнет со второго круга.