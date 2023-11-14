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14 ноября, 01:50

Даниил Медведев — Андрей Рублев: видео обзор матча Итогового турнира ATP

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Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Reuters

Даниил Медведев и Андрей Рублев провели первый матч на ATP Finals-2023. Игра прошла в Турине в понедельник, 13 ноября.

В противостоянии двух россиянин Медведев победил Рублева в двух сетах — 6:4, 6:2. Видео обзор лучших моментов матча опубликован на YouTube-канале Tennis TV.

В другом матче Красной группы в первом туре представляющий Германию Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса — 6:7, 6:3, 6:4. Хайлайты этой игры также доступны на YouTube-канале Tennis TV.

Во 2-м туре в Красной группе в среду, 15 ноября, будут сыграны матчи Рублев — Алькарас, Медведев — Зверев.

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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