Медведев попал в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

Даниил Медведев попал в топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. Это первый случай за четыре года со времен допингового скандала Марии Шараповой, когда в рейтинге есть представитель России.

Российский теннисист занял восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Его годовой доход Forbes оценил в 11,8 миллиона долларов. Из них 7,3 млн 24-летний спортсмен получил в качестве призовых, а остальные 4,5 млн — по контрактам со спонсорами.

Первое место в рейтинге этого года занял швейцарец Роджер Федерер, заработавший за год 106,3 миллиона долларов, включая 6,3 млн в качестве призовых и 100 млн на рекламных контрактах.

Следом идет серб Новак Джокович, чей заработок за год составил 44,6 млн. Из них на рекламные контракты пришлось 32 млн, а на призовые — 12,6 млн.

Замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль с годовым доходом в 40 млн. Зарплата и призовые у него составили 14 млн, остальные 26 млн обеспечили рекламные контракты.