Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев с восьмой строчки рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде поднялся на одну позицию. Ранее он в финале турнира в Роттердаме обыграл британца Энди Маррея в двух сетах — 6:4 6:4.
Андрей Рублев с пятого места опустился на шестую строчку. Карен Хачанов остался на 14-м месте, Роман Сафиуллин с 97-й строчки опустился на 109-ю.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третий — грек Стефанос Циципас.
Рейтинг АТР на 27 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6980.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515.
5 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660.
6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3405.
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3322.
8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315.
9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.
10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161.
14 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470.
109 (97). Роман Сафиуллин (Россия) — 549.