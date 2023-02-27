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Сегодня, 13:55

Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев с восьмой строчки рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде поднялся на одну позицию. Ранее он в финале турнира в Роттердаме обыграл британца Энди Маррея в двух сетах — 6:4 6:4.

Андрей Рублев с пятого места опустился на шестую строчку. Карен Хачанов остался на 14-м месте, Роман Сафиуллин с 97-й строчки опустился на 109-ю.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третий — грек Стефанос Циципас.

Рейтинг АТР на 27 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6980.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515.

5 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3405.

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3322.

8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315.

9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245.

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161.

14 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470.

109 (97). Роман Сафиуллин (Россия) — 549.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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