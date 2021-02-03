Рублев прокомментировал победу над Нисиокой на ATP Cup

3 февраля Андрей Рублев прокомментировал победу над Йосихито Нисиокой (6:1, 6:3) в первой встрече матчевого противостояния Россия — Япония на ATP Cup в Мельбурне.

«Мы однажды играли с ним (Нисиокой — прим. «СЭ»), он разобрал тогда мою игру по косточкам. Я прекрасно помню ту встречу. Играл сегодня по-особенному, в моем исполнении все вышло здорово. В предыдущем сезоне мне удавалось хорошо начинать, сегодня проиграл первый гейм, но дальше исправил ситуацию», — заявил 23-летний россиянин.

После этой победы Россия вышла вперед в матчевой встрече с Японией — 1-0. Вторыми на корт в районе 11.00 (мск) появятся первые ракетки национальных команд — Даниил Медведев и Кей Нисикори. В случае победы Медведева сборная России выйдет в полуфинал турнира.

Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.