Медведев менее чем за час победил Изнера и вышел в финал турнира в Торонто
04:05
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Торонто обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 56 минут. Россиянин сделал 10 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7.
В финале турнира Медведев встретится с американцем Райлли Опелкой, который ранее победил грека Стефаноса Циципаса. Финальный матч пройдет 15 августа и начнется в 23:00 мск.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:2
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