Медведев менее чем за час победил Изнера и вышел в финал турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Торонто обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 56 минут. Россиянин сделал 10 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В финале турнира Медведев встретится с американцем Райлли Опелкой, который ранее победил грека Стефаноса Циципаса. Финальный матч пройдет 15 августа и начнется в 23:00 мск.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:2