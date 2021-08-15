Опелка обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Торонто
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23-летний Райлли Опелка в полуфинале «Мастерса» в Торонто обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса — 6:7, 7:6, 6:4.
В финале 211-сантиметровый американец встретится с Даниилом Медведевым или Джоном Изнером.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Райлли Опелка (США) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4
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