Опелка обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Торонто

23-летний Райлли Опелка в полуфинале «Мастерса» в Торонто обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса — 6:7, 7:6, 6:4.

В финале 211-сантиметровый американец встретится с Даниилом Медведевым или Джоном Изнером.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Райлли Опелка (США) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4