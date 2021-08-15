Медведев: «Опелка показывает хороший теннис, так что я жду сложного финала»

Россиянин Даниил Медведев подвел итоги полуфинала турнира в Торонто против американца Джона Изнера (6:2, 6:2), а также поделился ожиданиями от финала.

«С Джоном всегда сложно, но сегодня я с первой его подачи почувствовал, что он подает не так, как обычно. Может быть, у него были какие-то проблемы. Но мне все равно нужно было воспользоваться возможностями, сделать как можно больше брейков. Я доволен, что показал очень хороший уровень на приеме, на подаче, во всем. Рад, что снова вышел в финал.

Опелка способен создавать проблемы кому угодно. Я всю неделю смотрел игры Райлли, он показывает хороший теннис. Так что я жду сложного матча», — приводит слова Медведева Tennis TV.

В финале турнира Медведев встретится с американцем Райлли Опелкой, который ранее победил грека Стефаноса Циципаса. Финальный матч пройдет 15 августа и начнется в 23:00 мск.