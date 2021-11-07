«Надеюсь, что он больше не сможет смотреть теннис». Медведев объяснил свои претензии к болельщику

Россиянин Даниил Медведев после поражения от Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже прокомментировал свои претензии к болельщику, помешавшему ему на подаче в третьем сете.

«Он крикнул ровно перед тем, как я выполнял подачу. Я уже начал движение и не мог остановиться. Не буду говорить, что проиграл очко из-за этого. Но это отвлекло.

И да, я разозлился, потому что это был очень, очень важный момент. Новак повел 5:2 с двойным брейком. Мы всем знаем, что против Новака с такого счета отыграться очень сложно.

Я разозлился, потому что это было неправильно и это было сделано специально. Кричал сербский болельщик. На корте я уже сказал все, что о нем думаю, но могу повторить. И я надеюсь, что он больше не сможет смотреть теннис", — приводит слова россиянина журналист Мауса Абид в Twitter.