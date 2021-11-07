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Медведев: «Люди начинают ценить достижения Джоковича — если они, конечно, не хейтеры»

22:42
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Россиянин Даниил Медведев поздравил Новака Джоковича с победой на турнире в Париже.

«У меня есть ощущение, что его результаты начинают ценить все больше и больше — потому что он постоянно бьет рекорды.

Только в этом году он побил рекорд по неделям на первой строчке — было 310, а теперь намного больше. Он дошел до 20 «Шлемов», чуть не собрал календарный Шлем.

Мне кажется, что люди начинают ценить его достижения — если они, конечно, не хейтеры.

И, возможно, все еще больше изменится, когда он закончит карьеру и появятся болельщики, которые не видели его на корте», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Этот титул позволил Джоковичу побить рекорд испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров серии «Мастерс», на счету серба их 37, в активе Надаля 36 побед на соревнованиях данной серии.

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Иван Шитик все материалы автора
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