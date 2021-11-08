Рублев поднялся на пятое место в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 5-е место. Он обогнал испанца Рафаэля Надаля.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Даниил Медведев сохранил вторую позицию. 7 ноября Джокович победил Медведева в финале турнира в Париже (4:6, 6:3, 6:3). Тройку замкнул Александр Зверев из Германии.

Аслан Карацев занимает 15-е место. А Карен Хачанов поднялся на 29-ю позицию.

Рейтинг ATP от 8 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4950.

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (9). Янник Синнер (Италия) — 3395...

15 (16). Аслан Карацев (Россия) — 2392...

29 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1731.