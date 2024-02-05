Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Марселе
Испанец Роберто Баутиста Агут победил француза Ришара Гаске в первом круге турнира в Марселе (Франция) — 6:3, 7:5.
Матч длился 1 час 52 минуты. В конце второго сета Агут сделал брейк, после чего реализовал матч-пойнт со второй попытки.
Во втором круге испанец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 7:5
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