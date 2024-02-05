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5 февраля, 22:19

Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Марселе

Руслан Минаев
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Испанец Роберто Баутиста Агут победил француза Ришара Гаске в первом круге турнира в Марселе (Франция) — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 52 минуты. В конце второго сета Агут сделал брейк, после чего реализовал матч-пойнт со второй попытки.

Во втором круге испанец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
Ришар Гаске
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