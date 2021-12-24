Медведев о взаимоотношениях со зрителями: «Приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают»

Вторая ракетка мира, чемпион US Open-2021 Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об ощущениях от негативного общения со зрителями во время своих матчей.

— Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров, — сказал Медведев в интервью «СЭ». — Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное. Если говорить про организаторов турниров — если они обязаны выписать мне штраф, то делают это. Больше в их компетенцию в этих вопросах ничего не входит.

Медведев одержал больше всего побед в сезоне-2021 и закончил его лидером по количеству выигранных матчей. Он стал первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку». 17 лет назад Энди Роддик завершил сезон второй ракеткой мира.

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