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Даниил Медведев не видит трагедии в уходе из тенниса «Большой тройки»

07:10
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев считает, что теннис не потеряет свою популярность, когда Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович завершат свою карьеру. Об этом лучший теннисист России заявил в эксклюзивном интервью «СЭ».

— Уход «Большой тройки», когда это случится, будет большим событием, — отметил Даниил Медведев. — Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все также беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис.

Медведев закончил сезон-2021 лидером по победам и первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку» (Федерер, Надаль, Джокович, Энди Маррей). (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/daniil-medvedev-stal-sportsmenom-goda-po-itogam-oprosa-se-bolshoe-intervyu-tennisista-1872887/

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