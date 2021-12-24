Даниил Медведев назвал свои лучший и худший матчи в сезоне-2021

Первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги уходящего спортивного года.

— Могли бы назвать трех лучших спортсменов 2021 года в мире?

— В мире очень много крутых спортсменов в разных видах спорта. Везде есть свои выдающиеся чемпионы, поэтому выделять кого-то считаю неправильным. Самые яркие события для меня — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и мощный сезон в «Формуле-1». Последняя гонка в Абу-Даби — это что-то невероятное.

— Какой свой матч по качеству игры вы бы назвали лучшим в этом году?

— Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память.

— А самое обидное поражение?

— Выделю проигрыш на Олимпиаде. Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале (Даниил уступил Пабло Карреньо Бусте. — Прим. «СЭ»).

В 2021 году Медведев выиграл четыре титула в одиночном разряде, включая победу на US Open, а также помог сборной России стать чемпионами Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

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