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Сегодня, 08:56

Россиянин Хачанов потерял три строчки в рейтинге ATP

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Первой ракеткой России по-прежнему является Даниил Медведев, располагающийся на третьем месте в мировом рейтинге. Его соотечественник Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку.

Еще один российский теннисист Карен Хачанов опустился с 15-й на 18-ю позицию. В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024 он потерпел поражение от итальянца Янника Синнера, который стал победителем турнира «Большого Шлема», обыграв в финале Медведева.

Анна Калинская. Калинская поднялась на 37 строчек в обновленном рейтинге WTA

У Романа Сафиуллина 36-я строчка, у Аслана Карацева — 39-я. Павел Котов улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 65-го на 61-е место. Александр Шевченко, сменивший спортивное гражданство с российского на казахстанское, является 59-й ракеткой мира.

Рейтинг АТР, версия от 29 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030

7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685

8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540

9 (12). Тэйлор Фритц (США) — 3195

10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025...

18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1910...

36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190...

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1093...

61 (65). Павел Котов (Россия) — 859

Российский теннисист Карен Хачанов. Карен Хачанов: биография российского теннисиста

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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