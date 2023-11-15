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Сегодня, 18:06

Медведев досрочно выйдет в полуфинал ATP Finals в случае победы над Зверевым в двух сетах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев может досрочно выйти в полуфинал Итогового турнира ATP-2023 в Турине.

Россиянин выйдет из группы в случае, если обыграет немца Александра Зверева в двух сетах. Медведева могла устроить победа над Зверевым с любым счетом в случае, если бы Андрей Рублев обыграл Карлоса Алькараса, но Рублев уступил испанцу в двух сетах (5:7, 2:6).

Матч Даниил Медведев — Александр Зверев состоится в среду, 15 ноября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Зверев.

Андрей Рублев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев против Зверева, Рублев проиграл Алькарасу: онлайн-трансляция матчей Итогового турнира ATP

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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