Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

12 ноября, 01:23

Легечка и Накашима сыграют в финале молодежного итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чешский теннисист Иржи Легечка переиграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера в полуфинале молодежного итогового турнира ATP. В финале чех встретится с американцем Брэндоном Накшимой, который выиграл у британца Джека Дрейпера.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Иржи Легечка (Чехия, 5) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 7) — 4:1, 4:3 (7:4), 2:4, 4:1

Брэндон Накашима (США, 4) — Джек Дрейпер (Великобритания, 3) — 4:3, 1:4, 4:2, 4:3

Теннис
0
Читайте также
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Абсолютно любой теннисист может преподнести сюрприз на Итоговом турнире»

Надаль заявил, что поражение от Медведева на Итоговом турнире 2020 года причиняет ему боль
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости