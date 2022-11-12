Легечка и Накашима сыграют в финале молодежного итогового турнира ATP

Чешский теннисист Иржи Легечка переиграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера в полуфинале молодежного итогового турнира ATP. В финале чех встретится с американцем Брэндоном Накшимой, который выиграл у британца Джека Дрейпера.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Иржи Легечка (Чехия, 5) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 7) — 4:1, 4:3 (7:4), 2:4, 4:1

Брэндон Накашима (США, 4) — Джек Дрейпер (Великобритания, 3) — 4:3, 1:4, 4:2, 4:3