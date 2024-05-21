Карлсен разгромил Ананда и Накамуру в новом виде шахмат. Гениальная идея или фарс?

В Марокко топ-игроки современности пытались превзойти тактические идеи Карпова и Чигорина.

Магнус Карлсен играет и побеждает во все виды шахмат. Отказавшись от борьбы за шахматную корону, норвежец два года подряд делает золотой дубль на чемпионате мира по рапиду и блицу, выигрывает все крупнейшие онлайн-турниры (пожалуй, самое болезненное поражение ему нанес Ян Непомнящий в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера). Поэтому никто не удивился, что его трофейную комнату пополнил очередной титул — по несуществующим «шахматам Касабланки», который разыграл ФИДЕ в Марокко на этой неделе. Хотя соперники у норвежца были серьезные: 15-й чемпион мира Виши Ананд, третий номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура и сильнейший шахматист Африки Амин Бассем.

Наслаждение Магнуса

Суть «шахмат Касабланки» заключается в том, что игра начинается с позиций, взятых из исторических партий, выбранных гроссмейстерами. В этот раз за это отвечали Хишам Хамдуши и Лоран Фрессине. Во второй день — Дана Рейзниеце-Озола и Анна Буртасова.

По условиям все позиции должны были иметь компьютерную оценку «0.00», но это нисколько не помешало Карлсену в первый день разгромить белыми Ананда «в стиле Чигорина», найдя яркую тактическую идею, осуществить мощный прорыв по центру и «уравнять как Се» с Амином, а затем суметь «улучшить Каспарова*» и заставить дрогнуть Накамуру, который просто не понимал, о чем в первую очередь ему надо беспокоиться, и не смог исполнить «механику Карпова». За стартовые три тура он получил преимущество в целое очко.

Когда-то юного Карлсена обвиняли в том, что он напрочь не знает классики... С годами стало совершенно очевидным, что у него, наверное, лучшая шахматная память в мире, он помнит и знает абсолютно все, что стоит знать об этой игре. Кажется, разбуди его ночью и спроси: как сыграл Стейниц в такой-то партии в матче против Чигорина в Гаване 1889 года, — и услышите верный ответ. И даже матч за корону среди женщин, в котором Се Цзюнь одолела Галлямову, будет ему хорошо известен, — в Марокко Магнус подтвердил это на практике.

«В современных шахматах ты очень редко можешь получить такие игровые позиции, так что я наслаждался! И это совпало с приятными воспоминаниями о шахматах прошлого века!» — признался Магнус.

Виши Ананд и Магнус Карлсен. Фото FIDE, «СЭ»

Хорошая задумка, но требующая доработки

Как и следовало ожидать после мощного старта, Карлсен довел до победы шоу-турнир ФИДЕ, набрав 4,5 из 6... Магнус победил во всех трех мини-матчах с Накамурой, Анандом и Бассемом с одинаковым счетом 1,5-0,5.

Конечно же, чтобы быть по-настоящему интересными, такие мероприятия должны включать в себя больше игроков и... больше по-настоящему интересных позиций из исторических партий. В Марокко «выборщики» ФИДЕ уткнулись в сражения двух «К» и далеко не самый яркий матч в истории сражений за женскую корону Се Цзюнь — Галлямова. Была всего лишь одна позиция из битвы Стейница с Чигориным и Алехина с Эйве, притом что за более чем 200-летнюю историю шахматы знали немало блестящих сражений на высшем уровне.

Карлсен знал не просто большинство позиций, которые им предлагалось играть, но по-настоящему вживался в них, каждый раз предлагал свою собственную — пророй не уступавшую классическому аналогу вариацию, импровизировал, исходя из представления о прекрасном. В то время как его оппоненты, показалось, «просто играли в шахматы».

Так, в стартовой партии дня против Ананда Карлсен повеселился на славу! Он сумел отстоять честь Макса Эйве и «спас» его историческую позицию против Алехина целым фейерверком жертв в духе самого Сан Саныча, закончив борьбу вечным шахом, зафиксировавшим итоговую ничью.

С Амином вышла настоящая свистопляска взаимных ошибок, которая, к счастью для Карлсена, закончилась успешно — как, впрочем, и для Каспарова* его матч в Севилье-1987 с Карповым. Гарри удалось победить на флажке, точно так же закончил свою ретроспективу и Магнус... Его соперник давал белым шансы, гораздо больше, чем это сделал Анатолий, но воспользоваться ими просто не пришлось — все решили инстинкты и авторитет норвежца на флажках.

Чуть смазанной для Карлсена получилась и концовка турнира в Марокко. Чемпион, так же как и в первом круге, должен был взять 2,5 из 3, но... уже занеся топор, неожиданно забыл ударить — и Накамура ускользнул, а впоследствии смог довести до ничьей!

«Магнус провел еще один феноменальный турнир, — признался Хикару. — Он настоящий фанат чемпионских матчей».

После этого финальный расклад, сложившийся после первого круга, не изменился: Карлсен — «+3», Накамура — «+1», Ананд — 50%. А весь «минус» благородно взял на себя Бассем.

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