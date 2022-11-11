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11 ноября, 20:32

Медведев: «Абсолютно любой теннисист может преподнести сюрприз на Итоговом турнире»

Мария Гусева
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

«Мне кажется, на Итоговом турнире нет фаворитов и в то же время каждый спортсмен является фаворитом. Собралось очень много топовых игроков. Сложно предположить, кто столкнется с ментальными или физическими проблемами. Думаю, здесь каждый является претендентом на победу. Абсолютно любой игрок может преподнести сюрприз на Итоговом турнире», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. В нем примут участие Медведев, Рублев, Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).

Первый матч Медведев проведет 14 ноября с Андреем Рублевым.

Теннис
Даниил Медведев
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