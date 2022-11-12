Надаль заявил, что поражение от Медведева на Итоговом турнире 2020 года причиняет ему боль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил полуфинал Итогового турнира ATP-2020, в котором он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (6:3, 6:7, 3:6).

«Поражение от Медведева — одно из тех, что постоянно причиняет мне боль в течение сезона. В этом виде спорта и в жизни в целом речь идет о создании возможностей. Чем больше возможностей вы создаете, тем больше у вас вариантов для достижения цели. Я нервничал на этом турнире, я просто не был достаточно хорош в это время года и в таких обстоятельствах, поэтому за столько попыток так и не смог выиграть Итоговый. Такова реальность спорта», — приводит слова Надаля Marca.

В 2020 году Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

Итоговый турнир ATP-2022 пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. В нем примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).