Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

12 ноября, 09:37

Надаль заявил, что поражение от Медведева на Итоговом турнире 2020 года причиняет ему боль

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил полуфинал Итогового турнира ATP-2020, в котором он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (6:3, 6:7, 3:6).

«Поражение от Медведева — одно из тех, что постоянно причиняет мне боль в течение сезона. В этом виде спорта и в жизни в целом речь идет о создании возможностей. Чем больше возможностей вы создаете, тем больше у вас вариантов для достижения цели. Я нервничал на этом турнире, я просто не был достаточно хорош в это время года и в таких обстоятельствах, поэтому за столько попыток так и не смог выиграть Итоговый. Такова реальность спорта», — приводит слова Надаля Marca.

В 2020 году Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

Итоговый турнир ATP-2022 пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. В нем примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
1
Читайте также
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легечка и Накашима сыграют в финале молодежного итогового турнира ATP

Надаль — об итоговом турнире ATP: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы не приехал»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости