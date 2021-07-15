Лайович обыграл Молчана во втором раунде турнира в Гамбурге
16:45
Сербский теннисист Душан Лайович победил словака Алекса Молчана (6:4, 6:7 (2:7), 6:3) во втором раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия).
Матч продолжался 2 часа 57 минут. Следующим соперником серба станет победитель пары Карлос Табернер (Испания) — Пабло Карреньо Буста (Испания).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 030 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Душан Лайович (Сербия, 5) — Алекс Молчан (Словакия, Q) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3
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