Фоньини проиграл Карбальесу Баэне во втором раунде турнира в Бостаде
16:03
Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:3, 1:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Бостаде (Швеция).
Матч продолжался 2 часа 6 минут. Следующим соперником испанца станет словак Норберт Гомбош.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Фабио Фоньини (Италия, 3) — 6:3, 1:6, 6:4
Норберт Гомбош (Словакия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, 8) — 6:2, 6:4
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