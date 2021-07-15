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Фоньини проиграл Карбальесу Баэне во втором раунде турнира в Бостаде

16:03
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Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:3, 1:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Бостаде (Швеция).

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Следующим соперником испанца станет словак Норберт Гомбош.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Фабио Фоньини (Италия, 3) — 6:3, 1:6, 6:4

Норберт Гомбош (Словакия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, 8) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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