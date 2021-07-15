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Рууд обыграл Руне во втором раунде турнира в Бостаде

17:28
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (6:0, 6:2) во втором раунде турнира АТР в Бостаде (Швеция). Норвежец посеян на турнире под первым номером.

Следующим соперником Рууда станет победитель пары Элиас Имер (Швеция) — Анри Лааксонен (Швейцария.)

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — 6:0, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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