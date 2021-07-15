Рууд обыграл Руне во втором раунде турнира в Бостаде
17:28
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (6:0, 6:2) во втором раунде турнира АТР в Бостаде (Швеция). Норвежец посеян на турнире под первым номером.
Следующим соперником Рууда станет победитель пары Элиас Имер (Швеция) — Анри Лааксонен (Швейцария.)
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — 6:0, 6:2
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