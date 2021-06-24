Квон Сун Ву обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Истборне
20:09
Корейский теннисист Квон Сун Ву победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался один час и 44 минуты. В полуфинале кореец сыграет с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Квон Сун Ву (Корея, LL) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 6:4, 7:5
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