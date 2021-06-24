Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Квон Сун Ву обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Истборне

20:09
Теги:

Корейский теннисист Квон Сун Ву победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 44 минуты. В полуфинале кореец сыграет с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Квон Сун Ву (Корея, LL) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 6:4, 7:5

Читайте также

Алексей Спиридонов: «Дзюба пусть идет лесом! Черчесов — не тренер, стоит у мангала»
ФСБ опубликовала кадры предупредительной стрельбы британскому эсминцу
4-летний сын вице-президента МТС выпал из окна под Москвой
Будем стрелять! BBC показал видео подготовки Defender к провокации в Черном море

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд