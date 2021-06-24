Квон Сун Ву обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Истборне

Корейский теннисист Квон Сун Ву победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 44 минуты. В полуфинале кореец сыграет с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Квон Сун Ву (Корея, LL) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 6:4, 7:5