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Медведев обыграл Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке

18:14
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев победил норвежского теннисиста Каспера Рууда (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира ATP на Мальорке (Испания).

Матч продолжался один час и 17 минут. Медведев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейкпоинтах. У его соперника два эйса, пять двойных и один успешный брейкпоинт.

В полуфинале соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 7:5, 6:1

Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:4

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