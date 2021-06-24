Медведев обыграл Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
18:14
Российский теннисист Даниил Медведев победил норвежского теннисиста Каспера Рууда (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира ATP на Мальорке (Испания).
Матч продолжался один час и 17 минут. Медведев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейкпоинтах. У его соперника два эйса, пять двойных и один успешный брейкпоинт.
В полуфинале соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 7:5, 6:1
Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:4
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