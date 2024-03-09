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9 марта, 01:51

Котов проиграл в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он проиграл чилийцу Алехандро Табило — 6:4, 3:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. На счету россиянина 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7). Его соперник 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Табило (Чили) — Павел Котов (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/indianwells/2024/1/5/
Теннис
Павел Котов
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