Котов проиграл в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он проиграл чилийцу Алехандро Табило — 6:4, 3:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. На счету россиянина 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7). Его соперник 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Табило (Чили) — Павел Котов (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5