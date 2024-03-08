Селиваненко высказался о матче между Рублевым и Марреем в турнире в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча между Андреем Рублевым и британцем Энди Марреем.

«Маррей — это образец преданности своему виду спорта для всех. У него нет никакой другой мотивации, кроме того, что он любит теннис, любит теннисный корт. Энди играет независимо от того, какое место в рейтинге он занимает и в турнирах какого уровня участвует», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч второго круга турнира в Индиан-Уэллсе между Рублевым и Марреем пройдет в пятницу, 8 марта. Начало — в 23.30 (мск).

В рейтинге ATP россиянин занимает пятое место, набрав 5010 очков. Представитель Великобритании располагается на 61-й строчке (885).