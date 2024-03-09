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9 марта, 03:06

Рублев победил Маррея на турнире в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Индиан Уэллсе. В двух сетах он выиграл у британца Энди Маррея — 7:6 (7:3), 6:1.

Матч продолжался 1 час 49 минут. 26-летний россиянин 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету 36-летнего британца 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Брэндон Накашима — Иржи Легечка.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/indianwells/2024/1/6/
Теннис
Андрей Рублев
Энди Маррей
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