Колхоф и Мектич одержали вторую победу на Итоговом турнире года

Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич выиграли второй матч Итогового турнира года в парном разряде. Дуэт обыграл американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери.

В другой игре группы Майка Брауна немцы Кевин Кравиц и Андреас Миц взяли верх над Лукашем Куботом из Польши и Марселу Мело из Бразилии.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Майка Брайана

Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 5) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — 7:6 (7:5), 6:0

Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия, 3) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 8) — 6:2, 7:6