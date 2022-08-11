Кирьос о победе над Медведевым: «Я еще никогда не был так хорош под давлением. Уверен в себе, как никогда раньше»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над Даниилом Медведевым (6:7 (2:7), 6:4, 6:2) во втором круге турнира ATP в Монреале (Канада).

«Я вышел на корт без мыслей о том, что Медведев — первая ракетка мира. Моей целью было не позволять ему задавать ритм игры. Я отлично подавал и принимал мячи, очень доволен своей игрой, мне удавалось хорошо действовать во время важных розыгрышей.

Теперь нужно готовиться к следующему матчу. Сейчас я чувствую, что еще никогда не был так хорош под давлением, моя уверенность высока, как никогда», — приводит L'Equipe слова Кирьоса.

В третьем круге турнира в Монреале Кирьос сыграет против своего соотечественника Алекса де Минаура.