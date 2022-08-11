Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:48

Кирьос о победе над Медведевым: «Я еще никогда не был так хорош под давлением. Уверен в себе, как никогда раньше»

Кирьос прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Монреале
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над Даниилом Медведевым (6:7 (2:7), 6:4, 6:2) во втором круге турнира ATP в Монреале (Канада).

«Я вышел на корт без мыслей о том, что Медведев — первая ракетка мира. Моей целью было не позволять ему задавать ритм игры. Я отлично подавал и принимал мячи, очень доволен своей игрой, мне удавалось хорошо действовать во время важных розыгрышей.
Теперь нужно готовиться к следующему матчу. Сейчас я чувствую, что еще никогда не был так хорош под давлением, моя уверенность высока, как никогда», — приводит L'Equipe слова Кирьоса.

В третьем круге турнира в Монреале Кирьос сыграет против своего соотечественника Алекса де Минаура.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
0
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Кирьос был силен. Он честно победил меня, если можно так выразиться»

В ФТР объяснили причины раннего вылета Медведева с «Мастерса» в Монреале
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости