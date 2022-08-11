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Сегодня, 11:01

В ФТР объяснили причины раннего вылета Медведева с «Мастерса» в Монреале

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал ранний вылет Даниила Медведева с «Мастерса» в Монреале.

«Кириос сыграл в свой лучший теннис в отличие от Даниила. Ник играл тактически грамотно, агрессивно, шел к сетке. При этом он сам сказал, если послушать его пресс-конференцию, что Даниил не сыграл на своем максимуме. Но так всегда бывает. Надо отдать должное Кириосу, он по всем компонентам здорово сыграл. Даже проиграв первый сет на тай-брейке, он не развалился, как часто было с ним до этого, не поддался эмоциям, а наоборот», — сказал Селиваненко «СЭ».

Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале Нику Кириосу (7:6, 4:6, 2:6).

Андрей Рублев. Провал после волшебной недели. Медведев и Рублев проиграли на старте «мастерса» в Монреале

Теннис
Даниил Медведев
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