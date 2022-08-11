Медведев: «Кирьос был силен. Он честно победил меня, если можно так выразиться»

Медведев похвалил Кирьоса после поражения во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира в Монреале.

26-летний россиянин потерпел поражение от Кирьоса со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Кирьос был силен, — приводит слова Медведва официальный сайт Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). — Ник хорошо играл. Он честно победил меня, если можно так выразиться».

В третьем круге турнира Кирьос встретится с победителем встречи между своим соотечественником Алексом Де Минауром и Григором Димитровым из Болгария.