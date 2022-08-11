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Медведев: «Кирьос был силен. Он честно победил меня, если можно так выразиться»

Медведев похвалил Кирьоса после поражения во втором круге турнира в Монреале
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира в Монреале.

26-летний россиянин потерпел поражение от Кирьоса со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Кирьос был силен, — приводит слова Медведва официальный сайт Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). — Ник хорошо играл. Он честно победил меня, если можно так выразиться».

В третьем круге турнира Кирьос встретится с победителем встречи между своим соотечественником Алексом Де Минауром и Григором Димитровым из Болгария.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-kyrgios-montreal-2022-wednesday
Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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