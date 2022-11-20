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Сегодня, 08:06

Роджер Федерер не планирует пока становиться тренером

Виктория Кравченко
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не видит себя в роли тренера.

«Учитывая, что мои четверо детей ходят в школу, я не вижу себя тренером на данный момент. Но если появится швейцарский юниор и ему понадобится поддержка или совет, я с радостью это сделаю», — цитирует Федерера Tennis Majors.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Теннис
Роджер Федерер
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