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Сегодня, 19:44

Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Барселоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг домашнего турнира ATP в Барселоне.

Во втором круге Алькарас победил корейца Квона Сун Ву в трех сетах — 6:1, 2:6, 6:2.

В третьем круге испанец встретится со своим соотечественником Хауме Мунаром.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:1, 2:6, 6:2

Теннис
Карлос Алькарас
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