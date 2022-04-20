Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг домашнего турнира ATP в Барселоне.
Во втором круге Алькарас победил корейца Квона Сун Ву в трех сетах — 6:1, 2:6, 6:2.
В третьем круге испанец встретится со своим соотечественником Хауме Мунаром.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 661 825 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 5) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:1, 2:6, 6:2
Новости