Кецманович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, где может сыграть с Джоковичем
Сербский теннисист Миомир Кецманович вышел в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Белграде.
Во втором круге Кецманович победил австралийца Джона Миллмэна в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).
В четвертьфинале серб может сыграть со своим соотечественником, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в случае, если тот победит Ласло Джере во втором круге.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Миомир Кецманович (Сербия, 7) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5)
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