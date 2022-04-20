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Сегодня, 17:57

Кецманович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, где может сыграть с Джоковичем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сербский теннисист Миомир Кецманович вышел в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Белграде.

Во втором круге Кецманович победил австралийца Джона Миллмэна в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

В четвертьфинале серб может сыграть со своим соотечественником, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в случае, если тот победит Ласло Джере во втором круге.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Миомир Кецманович (Сербия, 7) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Новак Джокович
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