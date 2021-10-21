Карен Хачанов хочет вернуться в топ-10 в следующем сезоне

Российский теннисист Карен Хачанов после победы в матче второго круга ВТБ Кубка Кремля против австралийца Джеймса Дакворта (3:6, 6:3, 6:1) рассказал о целях на следующий сезон.

«С рейтингом произошел небольшой каламбур: на полтора года его заморозили. Сейчас начался, можно сказать, что нормальный подсчет, — сказал Хачанов. — Не то, чтобы я на этом не зацикливаюсь, но основная цель на данный момент и следующий год — вернуться в топ-10. Я считаю, что у меня есть этот уровень, и я знаю, как туда идти. А так, главное, чтобы я был здоров, мотивирован. У меня хорошая команда вокруг меня, которой я доверяю. Верю, что мы сможем двигаться вперед. В принципе я достаточно успешно играю вторую часть сезона, хочу просто продолжать в таком же духе. Посмотрим, как все сложится».

В четвертьфинале Хачанов встретится с Джоном Милманом.