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Испанец Мартинес победил серба Краиновича и стал четвертьфиналистом Кубка Кремля

12:59
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Испанский теннисист Педро Мартинес вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.

Во втором круге испанец победил серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале турнира Мартинес встретится с хорватом Марином Чиличем.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Педро Мартинес (Испания) — Филип Краинович (Сербия, 4) — 6:3, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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