Испанец Мартинес победил серба Краиновича и стал четвертьфиналистом Кубка Кремля
12:59
Испанский теннисист Педро Мартинес вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.
Во втором круге испанец победил серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:4.
В четвертьфинале турнира Мартинес встретится с хорватом Марином Чиличем.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Педро Мартинес (Испания) — Филип Краинович (Сербия, 4) — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю