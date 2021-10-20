Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов обыграл Дакуорта во втором раунде Кубка Кремля

23:11
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакуорта (3:6, 6:3, 6:1) в матче второго раунда Кубка Кремля.

Матч продолжался один час и 52 минуты. Хачанов сделал 17 эйсов при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника восемь эйсов, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Хачанова станет еще один австралиец Джон Миллмэн.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
1