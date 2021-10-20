Хачанов обыграл Дакуорта во втором раунде Кубка Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакуорта (3:6, 6:3, 6:1) в матче второго раунда Кубка Кремля.

Матч продолжался один час и 52 минуты. Хачанов сделал 17 эйсов при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника восемь эйсов, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Хачанова станет еще один австралиец Джон Миллмэн.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:1