Карацев в паре с Лайовичем вышли в третий круг турнира в Торонто
22:37
Россиянин Аслан Карацев и серб Душан Лайович (6:4, 6:4) вышли в третий клуб парного разряда турнира в Торонто.
В следующем круге россиянин и серб сыграют с парой Кевин Кравиц/Хоря Текэу (Германия/Румыния, 4)
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 5) — 6:4, 6:4
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