Карацев в паре с Лайовичем вышли в третий круг турнира в Торонто

Россиянин Аслан Карацев и серб Душан Лайович (6:4, 6:4) вышли в третий клуб парного разряда турнира в Торонто.

В следующем круге россиянин и серб сыграют с парой Кевин Кравиц/Хоря Текэу (Германия/Румыния, 4)

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 5) — 6:4, 6:4