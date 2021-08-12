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Карацев в паре с Лайовичем вышли в третий круг турнира в Торонто

22:37
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Россиянин Аслан Карацев и серб Душан Лайович (6:4, 6:4) вышли в третий клуб парного разряда турнира в Торонто.

В следующем круге россиянин и серб сыграют с парой Кевин Кравиц/Хоря Текэу (Германия/Румыния, 4)

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 5) — 6:4, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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