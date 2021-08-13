Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов и Рублев проиграли во втором круге парного разряда на турнире в Торонто

00:24
Теги:

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев потерпели поражение во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. Они проиграли колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара — 3:6, 4:6.

Следующим соперником колумбийских теннисистов будут бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Влиген.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке телеведущий: Мне очень повезло
Видео: какой компромат на Павла Мамаева выложила его экс-жена
Пассажирка взорвавшейся маршрутки поделилась подробностями инцидента
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд