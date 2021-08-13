Хачанов и Рублев проиграли во втором круге парного разряда на турнире в Торонто
00:24
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев потерпели поражение во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. Они проиграли колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара — 3:6, 4:6.
Следующим соперником колумбийских теннисистов будут бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Влиген.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю