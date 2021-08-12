Рублев проиграл Изнеру в третьем круге турнира ATP в Торонто
21:38
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти в четвертьфинал турнира ATP в Торонто (Канада).
В третьем круге он проиграл Джону Изнеру из США со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 44 минут.
В следующем раунде соперником Изнера станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США)
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джон Изнер (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 7:6 (7:5)
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