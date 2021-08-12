Рублев проиграл Изнеру в третьем круге турнира ATP в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти в четвертьфинал турнира ATP в Торонто (Канада).

В третьем круге он проиграл Джону Изнеру из США со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 44 минут.

В следующем раунде соперником Изнера станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США)

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джон Изнер (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 7:6 (7:5)