Карацев и Хачанов проиграли на старте парного разряда турнира в Германии
Российский дуэт Аслан Карацев и Карен Хачанов неудачно выступили в парном разряде на турнире в немецком Халле.
Уже в первом круге россияне проиграли Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Мольтени.
Халле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина) — Аслан Карацев/Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (4:7), 6:2, 10:8
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