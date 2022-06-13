Карацев и Хачанов проиграли на старте парного разряда турнира в Германии

Российский дуэт Аслан Карацев и Карен Хачанов неудачно выступили в парном разряде на турнире в немецком Халле.

Уже в первом круге россияне проиграли Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Мольтени.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина) — Аслан Карацев/Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (4:7), 6:2, 10:8