Дмитриева о поражении Рублева в Халле: «У него не было мотивации побеждать»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала поражение Андрея Рублева в первом круге на турнире в Халле против грузина Николоза Басилашвили.

«Такие турниры, по большому счету, не нужны нашим сильнейшим теннисистам, поэтому они не смогут их играть на том уровне, на котором они обычно привыкли играть. Потому что мотивации нет никакой, они не готовятся ни к Уимблдону, ни к той части турнирной жизни теннисистов, которая сейчас у других. Поэтому результат был ожидаем у Медведева в чемпионате Росмалена и сегодня у Рублева. В теннисе очень важно быть заряженным на победу, и я боюсь, что эту задачу в нынешних условиях нашим теннисистам сложно решить. Этот турнир мог бы послужить проверкой их готовности к Уимблдону, а сейчас такой необходимости нет. А просто так этот турнир не особо нужен, разве что в качестве обычной тренировки, они уже и так много раз удовлетворяли собственные амбиции», — сказала Дмитриева «СЭ».

На старте соревнований в Германии россиянин проиграл грузину Николозу Басилашвили. Рублев уступил сопернику в двух сетах — 6:7, 4:6.