Камельзон поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Рублевым в финале турнира в Белграде

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от предстоящего матча между российским теннисистом Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

«Что касается игры Джоковича и Рублева, то оба игрока абсолютно заслуженно вышли в финал. Они показали хорошие игры, качественный теннис. Игра между Рублевым и Джоковичем будет носить высокий профессиональный интерес.

У Джоковича есть преимущество, он стоит психологически выше Рублева. Джокович есть Джокович, он все-таки первая ракетка мира. Но сама по себе игра с Новаком в финале — это уже очень престижно», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Матч между Джоковичем и Рублевым состоится сегодня, 24 апреля, в 15:00 по московскому времени.