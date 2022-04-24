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Сегодня, 11:17

Камельзон поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Рублевым в финале турнира в Белграде

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от предстоящего матча между российским теннисистом Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

«Что касается игры Джоковича и Рублева, то оба игрока абсолютно заслуженно вышли в финал. Они показали хорошие игры, качественный теннис. Игра между Рублевым и Джоковичем будет носить высокий профессиональный интерес.

У Джоковича есть преимущество, он стоит психологически выше Рублева. Джокович есть Джокович, он все-таки первая ракетка мира. Но сама по себе игра с Новаком в финале — это уже очень престижно», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Матч между Джоковичем и Рублевым состоится сегодня, 24 апреля, в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4675079-kamelzon-schitaet-chto-v-finale-s-rublyovym-u-dzhokovicha-est-psihologicheskoe-preimuschestvo.html
Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
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