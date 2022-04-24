Чесноков: «Джокович читает игру Рублева как открытую книгу, и это дает ему преимущество»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче россиянина Андрея Рублева с сербом Новаком Джоковичем в финале турнира ATP 250 в Белграде.

«Рублев просто снес своего соперника в полуфинале. Он играл на грунте, словно на быстрых покрытиях, Фоньини просто не успевал за ним. Что касается финала, то Джокович хорошо читает Рублева. Он стоит в том месте, куда целится Андрей уже до самого удара. Новак его читает заранее, как открытую книгу, и это дает ему преимущество. При этом Рублев сейчас находится в хорошей форме, но Джокович — в феноменальной, я думаю, серб будет фаворитом в финале», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В субботу Рублев в полуфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:2). Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 6:1, 6:2).

Финальный матч турнира в Белграде пройдет сегодня, 24 апреля, начало — в 15:00 мск. Призовой фонд соревнования составляет 534 тысячи долларов.

Рублеву занимает восьмое место в рейтинге ATP, Джокович находится на первом месте.