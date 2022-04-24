Джокович рассказал, что помогает ему конкурировать с молодыми игроками

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о конкуренции с молодыми игроками.

«Моя жизнь и мое тело сильно изменились за последние десять лет. Мне пришлось адаптироваться и лучше узнать себя. Мы с командой постоянно работаем над стратегией и долгосрочным планированием. Это помогает в нужный момент выйти на пик формы и конкурировать с молодыми ребятами. Для меня возраст — это всего лишь цифра. Я правда чувствую себя моложе 35», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Также теннисист рассказал, как сохраняет мотивацию.

«За свою карьеру я сделал достаточно, чтобы сейчас уже остановиться, но я все еще мотивирован и вдохновлен. Я люблю играть для зрителей. И, как бы странно это ни звучало, мне нравится чувство опустошения после больших проигрышей», — добавил Новак.

В финале турнира в Белграде сербский теннисист встретится с Андреем Рублевым. Матч пройдет сегодня, 24 апреля, начало — в 16:00 мск.