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Сегодня, 05:39

Чорич обыграл Ммо в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорватский теннисист Борна Чорич переиграл американца Майкла Ммо в третьем круге турнира в Унистон-Салеме.

Также в следующий раунд вышли австралиец Макс Перселл, чех Иржи Легечка и аргентинец Хуан Мануэль Черундоло.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Макс Перселл (Австралия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 2) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)

Иржи Легечка (Чехия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 3:6, 6:4

Борна Чорич (Хорватия, 1) — Майкл Ммо (США, WC) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Омни Кумар (США, LL) — 7:5, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/winston_salem/2023/
Теннис
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