Чорич обыграл Ммо в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме
Хорватский теннисист Борна Чорич переиграл американца Майкла Ммо в третьем круге турнира в Унистон-Салеме.
Также в следующий раунд вышли австралиец Макс Перселл, чех Иржи Легечка и аргентинец Хуан Мануэль Черундоло.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 760 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Макс Перселл (Австралия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 2) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
Иржи Легечка (Чехия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 3:6, 6:4
Борна Чорич (Хорватия, 1) — Майкл Ммо (США, WC) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Омни Кумар (США, LL) — 7:5, 6:3
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