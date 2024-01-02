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Сегодня, 19:43

Янчук считает закономерной победу Надаля над Тимом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу испанского теннисиста Рафаэля Надаля над австрийцем Домиником Тимом (7:5, 6:1) в первом круге турнира в Брисбене.

«Надаль — это один из символов эпохи в теннисе. Он показал яркую, надежную игру против Тима и закономерно одержал победу», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч против Тима стал для Надаля первым в одиночном разряде после возвращения в тур. До этого он не выходил на корт с января прошлого года.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Доминик Тим
Рафаэль Надаль
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