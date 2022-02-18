Хачанов проиграл Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира АТР в Дохе (Катар).
В полуфинале россиянина победил испанец Роберто Баутиста Агут (2:6, 6:3, 7:5). Матч продолжался два часа и 26 минут.
Хачанов сделал 17 эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах. У его соперника два эйса, две двойные и ддва успешных брейк-пойнта.
В финале испанец сыграет с грузином Николозом Басишвили.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 2:6, 6:3, 7:5
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