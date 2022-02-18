Хачанов проиграл Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира АТР в Дохе (Катар).

В полуфинале россиянина победил испанец Роберто Баутиста Агут (2:6, 6:3, 7:5). Матч продолжался два часа и 26 минут.

Хачанов сделал 17 эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах. У его соперника два эйса, две двойные и ддва успешных брейк-пойнта.

В финале испанец сыграет с грузином Николозом Басишвили.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 2:6, 6:3, 7:5